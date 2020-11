Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat entdeckt

Bad DriburgBad Driburg (ots)

Polizisten ertappten in Bad Driburg zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat. Die beiden besprühten am Montag, 09.11.2020, gegen 23 Uhr, einen Stromkasten am Ahornweg. Als sie die Polizeistreife erblickten, ergriffen sie die Flucht.

Die Jugendlichen konnten kurz darauf von der Polizei gefasst werden und wurden nach der Personalienfeststellung den Erziehungsberechtigten übergeben. Nun erwartet beide ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. /ell

