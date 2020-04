Polizei Bochum

POL-BO: qualifizierte Festnahme einer Person

Bochum, Alleestrasse (ots)

Am heutigen Tage, gegen 18:40 Uhr, zeigte sich ein 67jähriger Bochumer auf dem Balkon seiner Wohnung an der Alleestrasse und lud provozierend eine schwarze Pistole durch. Vorausgegangen war kurz zuvor ein Einsatz wegen Beleidigung unter Nachbarn. Der jetzige Einsatz wurde unter Hinzuziehung von SE Kräften bewältigt. Der Tatverdächtige ergab sich gegen 21:09 Uhr. Es konnten bisher drei Schusswaffen (Signalwaffe/PTB) sichergestellt werden. Der Einsatz dauert an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell