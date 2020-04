Polizei Bochum

POL-BO: Nach einer Schlägerei sucht die Polizei noch einen Flüchtigen

Herne (ots)

Am Samstag, 18. April, ist es in auf einer Kreuzung in Herne zu einer Schlägerei gekommen, an der sich mehrere Personen beteiligt haben. Zwei Tatverdächtige konnte die Polizei stellen - nach einem dritten wird noch gefahndet.

Gegen 16.40 Uhr soll ein 40-jähriger Herner auf der Bebelstraße in Höhe der Neustraße aus einer circa zehnköpfigen Personengruppe heraus verbal attackiert worden sein. Nach einem kurzen Wortwechsel wurde der 40-Jährige anschließend auch körperlich angegangen. Dabei sollen sich drei Männer aus der Gruppe hervorgetan haben. Ein Angreifer soll mittels Teppichmessern versucht haben, den 40-Jährigen zu verletzen. Im Weiteren wurde der Herner von einem anderen Mann aus der Gruppe festgehalten und von einem Dritten geschlagen. Als er schließlich zu Boden ging, soll auch noch auf ihn eingetreten worden sein.

Kurz vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete die gesamte Gruppe. Zwei Personen aus Gruppe konnten nach derzeitigem Ermittlungsstand als Tatverdächtige identifiziert werden. Dabei handelt es sich um einen 20- und einen 27-Jährigen - beide aus Herne.

Der dritte Haupttäter, der mit den Teppichmessern angriff, konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er soll über die Neustraße in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sein.

Er wird so beschrieben: Männlich, circa 20 Jahre alt , etwa 1,70 Meter groß, schlank, schwarze, kurze Haare. Er trug eine graue Arbeitshose und eine graue Arbeitsjacke.

Die Kriminalpolizei in Herne bittet um sachdienliche Hinweise zum eigentlichen Tatgeschehen und zum flüchtigen Tatverdächtigen unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter 0234 909-4441.

