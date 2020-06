Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei hochwertige Fahrräder in Bad Driburg gestohlen

Bad Driburg (ots)

Drei Fahrraddiebstähle in Bad Driburg sind bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Am Dienstag, 23. Juni, ist ein mit einem Schloss gesichertes E-Bike im Bereich der Fahrradständer am Rathaus entwendet worden. Der mögliche Zeitraum der Tat liegt zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers Velo de Ville, Modell VDV EC 870.

Ein weiteres verschlossen abgestelltes E-Bike der Marke Winora Haibike wurde ebenfalls am Dienstag, 23. Juni, in der Waldstraße gestohlen. Hier lässt sich die Tatzeit von 15 bis 17.30 Uhr eingrenzen.

Bereits in dem Zeitraum zwischen Samstag, 20. Juni, 16 Uhr, bis Sonntag, 21. Juni, 8.20 Uhr wurde in der Helmtrudisstraße in Bad Driburg ein hochwertiges Mountainbike aus einer Garage entwendet. Es ist ein Selbstbau in mattschwarz mit weißer Vorderrad-Gabel.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

