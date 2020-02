Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl aus Herberge

Höxter (ots)

Werkzeuge und Maschinen von nicht beziffertem Wert entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer ehemaligen Jugendherberge in Höxter. Auf nicht geklärte Weise verschafft man sich in der Zeit von Sonntag, 23.02.2020, bis Donnerstag, 27.02.2020, Zugang zu dem Gebäude in der Straße "An der Wilhelmshöhe". Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271 - 9620, sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. /Te.

