Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Anfahrenden Bus überholt - ein Fahrgast verletzt

33034 Brakel (ots)

Am Mittwoch, 27.03.2019, gegen 07:20 Uhr, hat ein 60-jähriger Mann in einem Bus leichte Verletzungen davongetragen. Nach bisherigen Ermittlungen musste ein mit drei Fahrgästen besetzter Linienbus vor der Einmündung Bredenweg/ Neustadt verkehrsbedingt anhalten. Als der Busfahrer sein Fahrzeug wieder anfuhr, wurde er von einem weißen Nissan "Juke" überholt. Der Nissan bog anschließend scharf nach rechts vor dem Bus in die Straße "Neustadt" ab. Um eine Kollision mit dem abbiegenden PKW zu verhindern, bremste der Busfahrer sein Fahrzeug ab. Durch die eingeleitete Bremsung stieß ein Fahrgast mit einem Fahrzeugteil im Bus zusammen und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Nissan setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung der Straße "Neustadt" fort. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, bittet Zeugen des Vorfalls und Personen die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. /he.

