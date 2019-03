Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Graffiti-Sprayer am Hallenbad

Bad Driburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sprühten in Bad Driburg ein Graffiti in der Größe von etwa 1,75 mal 1,75 Meter an die rückwärtige Wand des Hallenbades in der Straße "Auf dem Krähenhügel". Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf den Zeitraum zwischen Montag, 25. März, um 10 Uhr, bis Dienstag, 26. März, um 5 Uhr. Die Polizei in Bad Driburg bittet um Hinweise unter 05253/9870-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell