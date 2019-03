Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 20-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Willebadessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L837 zwischen Löwen und Ikenhausen ist am Montag, 25. März, ein 20-jähriger Autofahrer so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Golf-Fahrer war allein auf der Strecke in einem kleinen Waldstück in Fahrtrichtung Ikenhausen unterwegs, als er um 14:50 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Straße abkam. Hier prallte der Wagen mit der Front zunächst gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf in einen zweiten Baum geschleudert und prallte dort mit dem Dach gegen den Baumstamm. Das Dach wurde dabei erheblich eingedrückt, das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Während der Bergung und Unfallaufnahme musste die L837 zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. /nig

