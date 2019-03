Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Maschinen aus Lager-Container gestohlen

Höxter (ots)

Einen Lagercontainer an einer Baustelle an der Grünen Mühle in Höxter haben unbekannte Täter gewaltsam aufgebrochen und zahlreiche Maschinen und Werkzeuge mit einem Gesamtwert im vierstelligen Euro-Bereich gestohlen. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen Montag, 25. März, ab 18 Uhr bis Dienstag, 26. März, um 5.20 Uhr ereignet haben. Die Ermittler der Polizei Höxter bitten um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

