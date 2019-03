Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zigarettenautomat von Wand gerissen und später im Wald geplündert

Nieheim (ots)

Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte in Nieheim-Sommersell von einer Hauswand gerissen und mitgenommen. Später entdeckte ein Spaziergänger den Automaten in einem Waldstück an der K71 zwischen Sommersell und Kariensiek. Dort war der Automat aufgebrochen und leergeräumt worden. Der Diebstahl des Automaten in Sommersell in Höhe des Hauses Nummer 25 muss sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 20. März, und Dienstag, 26. März, ereignet haben. Der angerichtete Sachschaden und der Wert der Beute bewegt sich im vierstelligen Euro-Bereich. Vermutlich steht in diesen Zusammenhang auch der Aufbruch eines Schlosses an einer Straßenschranke zur K 71, der am Dienstag bemerkt wurde und sich zwischen dem 25. und 26. März ereignet haben muss. Die Polizei in Bad Driburg bittet um Hinweise unter der Telefon-Nummer 05253/9870-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell