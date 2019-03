Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sprinter gestreift und weggefahren

32839 Steinheim (ots)

An einem Fahrzeug eines Paketzustellers aus Bielefeld ist am Donnerstag, 14.03.2019, gegen 10:30 Uhr, ein Schaden von 2500 Euro entstanden. Der Zusteller hatte seinen Mercedes-Sprinter zur Unfallzeit in der Oberen Straße in Steinheim-Vinsebeck am linken Fahrbahnrand geparkt und befand sich gerade bei einer Zustellung an einem Wohnhaus, als er einen lauten Knall aus Richtung seines Fahrzeuges hörte. Bei der Rückkehr zu seinem Lieferwagen, stellte er nicht unerhebliche Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Ein Fahrzeug hatte seinen Wagen gestreift und der Fahrzeugführer hatte die Unfallstelle unerkannt verlassen. Auf Grund der Beschädigungen an dem Sprinter ist davon auszugehen, dass auch am Verursacherfahrzeug deutliche Unfallschäden entstanden seien müssen. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./He.

