Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Achtung Betrüger - Billigjacke verkauft und Geld entwendet

34414 Warburg (ots)

Tatzeit: 12.03.2019, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr.

Ein 72-jähriger Mann ist Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Geschädigte wurde am Dienstagmorgen Am Paderborner Tor, im Bereich des dortigen Busbahnhofes, mit seinem Vornamen von einem Unbekannten angesprochen. Der unbekannte Mann kannte darüber hinaus auch Namen aus dem näheren Umfeld und familiäre Umstände. Auf Grund dieses Auftretens gelang es ihm schließlich ein Vertrauensverhältnis zu dem Senior aufzubauen. Selbst gab der Unbekannte an Lederjacken in Italien zu produzieren und nun einen Überschuss nach einem Messebesuch in Kassel zu haben. Aus dem Kofferraum seines Fahrzeugs holte er mehrere Jacken und verschenkte sie. Für ein weiteres Exemplar wollte er dann 300EUR haben, die auch gezahlt wurden. Beim Bezahlvorgang wurde offensichtlich eine weitere Banknote aus dem Portmonee entwendet. Nach Prüfung der Jacken ergab sich, dass es sich um Billigimitate handelt. Der Täter sprach deutsch mit italienischen Akzent und stellte sich als Italiener vor. Er soll ca. 175cm groß sein und ca. 35-40 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose und eine neuwertige Jacke. Sein Auftreten wird als salopp beschrieben. Die Jacken wurden aus dem Kofferraum einer Limousine genommen. Die Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Fahrzeug machen können sich zu melden. Ebenfalls werden mögliche weitere Geschädigte gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen./He.

