POL-EU: Sommerreifen gestohlen

53879 Euskirchen (ots) - In der Zeit von Sonntag (23 Uhr) bis Montag (17 Uhr) stieg ein bislang unbekannter Täter in die unbewohnte Wohnung eines 52-jährigen Mannes in der Annaturmstraße. Der Dieb entwendete neben einem Fernseher auch vier Sommerreifen.

