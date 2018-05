POL-EU: Von Reh erschreckt? Autofahrerin landete im Straßengraben

53945 Blankenheim (ots) - Im Glauben, linksseitig ein Reh o. ä. Tier gesehen zu haben, erschreckte sich eine 24-jährige Frau aus Ratingen am Dienstag (18.55 Uhr), als sie auf der Bundesstraße 258 in Blankenheim unterwegs war. Sie verzog das Lenkrad. Dadurch geriet sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn, streifte seitlich einen Baum, geriet wieder auf die Fahrbahn und im weiteren Verlauf nach rechts in den Straßengraben. Dabei verletzte sie sich und kam mittels Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

