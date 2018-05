POL-EU: Einbruch in Getränkemarkt

Euskirchen (ots) - Bereits in der Nacht zum Samstag wurde in einen Getränkemarkt an der Stresemannstraße in Euskirchen eingebrochen. 20 Kisten Leergut und vier Partyfässer Bier (je 5 l) wurden dabei entwendet. Gegen 02.30 Uhr war man hierzu in das Außenlager des Marktes eingestiegen. Entdeckt wurde der Diebstahl erst am Montagmorgen.

