POL-EU: Umweltdelikt: Eternitplatten abgeladen - Polizei bittet um Hinweise

Umweltdelikt: Eternitplatten abgeladen - Polizei bittet um Hinweise. (Foto: Polizei) Bild-Infos Download

53902 Bad Münstereifel-Houverath (ots) - Umweltdelikt: Eternitplatten abgeladen - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Täter befuhr augenscheinlich mit einem Anhänger oder Pritschenwagen einen Waldweg bei Houverath. Auf der Ladefläche befand sich eine ca. 100x200 Zentimeter große Palette mit 15 ca. 125x250 Zentimeter großen Eternitplatten (asbesthaltige Bauprodukte).

Am Wegesrand band der Täter die Palette mittels einem Seil an einem Baum fest und fuhr weiter, so dass die Palette mit den Platten auf dem Waldweg zurück blieb. Anschließend entfernte sich der Täter.

Einem Zeugen waren die Eternitplatten am Donnerstag, 14.58 Uhr, aufgefallen. Er verständigte die Polizei.

Die Polizei Euskirchen fragt: Wer hat etwas beobachtet und kann bei der Aufklärung dieses Umweltdelikts helfen? Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an 0 22 51 / 799-0 oder -750.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle Polizei Euskirchen

Telefon: 02251 799 203

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/euskirchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell