POL-EU: Mainacht verlief überwiegend ruhig

Kreis Euskirchen (ots) - Wenn man nur die Anzahl der anlassbezogenen Einsätze betrachtet, dann verlief die Mainacht für die Polizei im Kreisgebiet eher ruhig. Zwanzigmal wurde man überwiegend zu Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten gerufen. Tragisch endete dabei ein Vorfall in Rupperath, wo drei Personen durch eine Motorsäge verletzt wurden. Fünf junge Männer aus einem Nachbarort hatten sich gegen 03.00 Uhr aufgemacht, um den Maibaum in Rupperath zu 'fällen'. Da dieser jedoch noch sehr gut 'bewacht' wurde, nahmen vier von ihnen von dem gefassten Plan Abstand. Ein 23-Jähriger aus der Gruppe lief jedoch weiter zum Festplatz und startete die mitgebrachte Motorsäge, was hier zu Angst und Schrecken führte. Bei dem Versuch seiner Freunde ihm die laufende Säge abzunehmen, wurden zwei Personen leicht verletzt. Schwere Verletzungen erlitt der 23-Jährige selbst, als er die Kontrolle über die Säge verlor. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen den 23-Jährigen auch ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Offensichtlich war er unter Alkoholeinwirkung stehend mit seinen Freunden mit dem Pkw nach Rupperath gefahren.

