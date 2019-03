Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Brakel

Nach einem Verkehrsunfall in Brakel mussten zwei Frauen (64 und 59 Jahre alt) und ein Mann (70 Jahre alt), alle wohnhaft in Brakel, verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 12.03.2019, gegen 18:35 Uhr. Nach bisherigen Kenntnisstand befuhr der 70-Jährige mit seinem VW die Straße Am Bahndamm in Richtung Warburger Straße. Die 59-Jährige befuhr zu dieser Zeit mit einem Kleintransporter die Bahnhofstraße in Richtung der Straße Am Bahndamm. Im Einmündungsbereich beabsichtigte sie mit ihrem Fahrzeug nach links auf die Straße Am Bahndamm einzubiegen. Hierbei missachtete sie aus bislang nicht bekannten Gründen die Vorfahrt des von links kommenden VW und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision erlitten die Fahrerin des Kleintransporters und der Fahrer des VW leichte Verletzungen. Die 64-jährige Beifahrerin im VW wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 32.500 Euro. /He

