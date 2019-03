Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

37688 Beverungen (ots)

Am heutigen Dienstag, 12.03.2019, gegen 13:35 Uhr, sind im Bereich "Drenker Kreuz", L 890/ L837, eine 46-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann, beide aus dem Landkreis Kassel, bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 22 Jährige befuhr zur Unfallzeit die L 837 mit seinem VW die L 837 aus Richtung Drenke kommend und beabsichtigte am "Drenker Kreuz" nach links in Richtung Roggenthal abzubiegen. Hierbei übersah er aus bislang nicht bekannten Gründen eine 46 Jährige Frau, die mit ihrem Volvo aus Richtung Roggenthal kommend in Richtung Tietelsen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa 27500 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. /He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell