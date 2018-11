POL-HX: Fahrerkabine ausgebrannt

32839 Steinheim (ots) - Ein technischer Defekt in einem Sicherungskasten ist vermutlich verantwortlich für einen Brand in einem LKW. Der Fahrer, ein 50-jähriger Mann aus Bad Driburg, befand sich am Dienstagmorgen, 27.11.2018, gegen 06.10 Uhr, mit seinem Lastzug auf der Hauptstraße in Vinsebeck, als er den Brand feststellte. Ihm gelang es noch rechtzeitig sein Fahrzeug unbeschadet zu verlassen. Der LKW wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Schaden beträgt 6000 Euro. Da der LKW nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell