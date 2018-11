POL-HX: Feuer in Tankstellen-Gebäude erlischt von selbst 37671 Höxter-Ottbergen, 24.11.2018 bis 25.11.2018

Höxter (ots) - In einem Nebenraum einer Tankstelle an der Höxterschen Straße in Ottbergen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Brand gekommen. Durch das Feuer wurde offenbar unter anderem eine Wasserleitung beschädigt. Das daraufhin austretende Wasser hat den Brand anscheinend gelöscht, allerdings auch einen Wasserschaden im Gebäude verursacht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ein Mitarbeiter der Tankstelle hat den Schaden am Sonntag um 7.20 Uhr bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler der Polizei Höxter als Brandursache von einem technischen Defekt aus. Personen wurden nicht verletzt. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell