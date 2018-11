POL-HX: Mülltonnen geraten in Brand 33014 Bad Driburg, 25.11.2018, 4.30 Uhr

Bad Driburg (ots) - Mehrere Mülltonnen sind an einem Wohnhaus in der Straße "Auf dem Krähenhügel" in Bad Driburg in Brand geraten. Das Feuer wurde am Sonntag, 25. November, gegen 4.30 Uhr bemerkt, die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Flammen hatten bereits auf das Wohnhaus übergriffen und die Fassadendämmung beschädigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor. /nig

