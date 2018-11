POL-HX: Audi auf Parkplatz angefahren: Zeugen gesucht 37671 Höxter, 23.11.2018, 10:06 Uhr bis 11:22 Uhr

Höxter (ots) - Auf einem Parkplatz an der Hennekenstraße in Höxter ist ein schwarzer Audi A7 an beiden linken Seitentüren beschädigt worden. Der Audi wurde am Freitag, 23. November, um 10.06 Uhr in der rechten äußeren Parkbucht abgestellt. Als die Fahrerin um 11.22 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Lackschäden und Dellen an beiden Türen fest. Offenbar ist ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken gegen den Audi gestoßen. Der unbekannte Fahrer entfernte sich allerdings vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere wird nach einem weißen SUV oder Geländewagen gesucht. Meldungen bitte an die Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620. /nig

