POL-HX: Scheinwerfer und Werkzeuge von Bagger abgebaut und entwendet

33014 Bad Driburg (ots) - Mehrere Scheinwerfer und diverse Werkzeuge eines Baggers sind durch bislang unbekannte Diebe abmontiert und entwendet worden. Der Bagger wurde am vergangenen Mittwoch, 21.11.2018, gegen 12.00 Uhr, an einer Baustelle in der Straße Am Friedhof in Pömbsen abgestellt. Am Montagmorgen, 26.11.2018, gegen 09.00 Uhr, wurde der Diebstahl festgestellt. Der Gesamtschaden beträgt rund 10000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253 - 98700, entgegen./He

