Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdächtiger nach Pkw-Aufbrüchen ermittelt

Bestwig (ots)

Die Kriminalpolizei führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Pkw-Aufbrüche in Bestwig-Ostwig. Beschuldigt wird ein 36jähriger in Bestwig wohnhafter Mann, der im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einer Tatserie vom 29.01.2025 gegen 01:30 Uhr angetroffen werden konnte. Weitere Ermittlungen führten zum Auffinden mehrerer Gegenstände, welche offensichtlich durch den Täter aus den Fahrzeugen entwendet worden sind. Hierbei handelt es sich u. a. um Kleidungsstücke, Regenschirme, Sonnenbrillen etc. Einige Sachen konnten den rechtmäßigen Besitzern wieder ausgehändigt werden. Wiederum andere Gegenstände lagern noch bei der Polizei und können dort abgeholt werden. Die Kriminalpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mögliche weitere Geschädigte sich auch im Nachgang noch mit der örtlichen Polizei in Verbindung setzen können. Ferner ist nicht ausgeschlossen, dass der Täter am o. g. Datum im Umfeld des Ginsterweges sowie den weiteren angrenzenden Straßen ab Mitternacht anderweitig aufgefallen ist. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können oder anderweitige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

