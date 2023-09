Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Dienstag wurden in einer länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion in Arnsberg, Meschede und Brilon insgesamt sieben Kontrollstellen eingerichtet. Zielrichtung war hier, die Einhaltung der gefahrenen Geschwindigkeiten zu überprüfen. Neben Pkw wurden auch Lkw, Kradfahrer und Elektrokleinstfahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt hielten sich über 200 Verkehrsteilnehmer nicht an die geltenden Regelungen. Bei 150 Fahrzeugführern musste die Polizei ein Verwarnungsgeld erheben. In weiteren 53 Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Präventiv wurden die Verkehrssicherheitsberater in Arnsberg-Neheim tätig. Auf dem Neheimer Markt war ein Pedelec-Simulator aufgebaut. Hier konnten Teilnehmer Verkehrssituationen im "geschützten Raum" trainieren. Auch wenn aktuell keine Helmpflicht bei Radfahrern besteht, rät die Polizei zur Nutzung von Fahrradhelmen bei jeder Fahrt. Dadurch können bei einem möglichen Sturz die Unfallfolgen erheblich gelindert werden. Die Polizei im Hochsauerlandkreis verfolgt durch eine enge Verknüpfung von Kontrollen und präventiven Angeboten das gemeinsame Ziel, Mobilität sicherer zu machen, die Anzahl der Verkehrsunfälle zu senken und die Unfallfolgen zu lindern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell