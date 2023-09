POL-HSK: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Sundern (ots) - Am Dienstag entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Garage am "Lurmeskamp". Im Zeitraum zwischen 12:10 Uhr und 12:20 Uhr nahmen sie das abgeschlossene graue Mountainbike des Herstellers Cube, Modell Stereo Hybrid mit. Das dazugehörende Ladegerät und das Fahrradschloss nahmen die Diebe ebenfalls mit. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

