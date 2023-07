POL-HSK: Schlägerei unter Jugendlichen

Meschede (ots) - Am Freitag, 07.07.23, 09.55 Uhr ereignete sich in Meschede, im Einmündungsbereich Oesterweg / Martin-Luther-Straße / Briloner Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 65-jähriger Fußgänger aus Meschede beabsichtigte an dem beampelten Einmündungsbereich die Fußgängerfurt in südlicher Richtung zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 70-jährige Frau aus Meschede mit ihrem Pkw den ...

mehr