Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Start in die Motorradsaison - Plakataktion der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Bild-Infos

Download

Hochsauerlandkreis (ots)

Zum Start in die Motorradsaison setzt die Polizei auch in diesem Jahr wieder auf eine Plakataktion gegen Motorradunfälle. Die Verkehrssicherheitsberater Matthias Neise und Matthias Greve haben die Plakate an beliebten Ausflugsstecken für Biker aufgehängt.

Gerade in den Osterferien und bei gutem Wetter ist die Ausflugsregion Hochsauerlandkreis bei vielen Motorradfahrenden beliebt. Wirft man einen Blick in die Verkehrsunfallstatistik, liegt genau hier die Schwierigkeit. Ein Großteil der Verunglückten kommt nicht aus dem HSK und wird durch lokale Präventionsmaßnahmen nicht erreicht. Bei insgesamt 114 Unfällen letztes Jahr im HSK, bei denen ein oder mehrere Motorräder beteiligt waren, kamen fünf Motorradfahrende ums Leben, 102 Motorradfahrende wurden verletzt. In circa 78 % der Verkehrsunfälle mit Personenschäden unter Beteiligung von Motorradfahrenden treten die Biker als Verursacher auf. Bei etwa der Hälfte der Unfälle war zu hohe Geschwindigkeit die Unfallursache.

Wer die Straße und den Ausflug ins Grüne genießen will, sollte wichtige Dinge beachten. Anspruchsvolle Strecken erfordern eine Menge Konzentration und Aufmerksamkeit. Besonders für unerfahrene Biker lauern hier viele Gefahren. Viele unterschätzen die lange Anreise. Für Motorradfahrende ist es überlebenswichtig die eigene Geschwindigkeit und die Maschine richtig einschätzen zu können. Gerade nach dem Winter und der längeren Fahrpause muss die Maschine erst wieder kennengelernt werden. Ein Fahr- und Sicherheitstraining kann hier sinnvoll sein. Die Menschen sollen gerne ins Sauerland kommen, um die Strecken und die Landschaften zu genießen. Hier ist kein Platz für Raser und Drängler. Fahren Sie vorsichtig und vorausschauend! Achten Sie auf eine angepasste Geschwindigkeit! Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und genießen Sie die Schönheit des Sauerlandes bei ausgiebigen Pausen!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell