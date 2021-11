Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrssicheres Fahrrad

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Meschede/Eslohe (ots)

Unter den aktuellen Corona-Bestimmungen wurden auch in diesem Jahr wieder Preise für die Aktion Verkehrssicheres Fahrrad verliehen. Anders als sonst, fand die Preisübergabe nicht in den Räumlichkeiten der Sparkasse Mitten im Sauerland statt. Die zehn Gewinnerinnen und Gewinner wurden an der Polizeiwache in Meschede in Empfang genommen.

Dass ein verkehrssicheres Fahrrad die Sicherheit für Radfahrer und Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr erhöht, ist bekannt. Doppelt gelohnt hat es sich die Kinder aus den Grundschulen in Meschede und Eslohe. Sie hatten während der Fahrradausbildung mit Polizeihauptkommissarin Nina Mathweis an ihren Schulen nicht nur eine Plakette für ihr verkehrssicheres Rad bekommen, sondern auch an einer Verlosung der Polizei im HSK in Kooperation mit der Sparkasse teilgenommen und gewonnen. An der Verlosung haben insgesamt 425 Schülerinnen und Schüler aus acht Schulen teilgenommen.

Herzlichen Glückwunsch!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell