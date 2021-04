Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Eier gegen das Rathaus

Sundern (ots)

Mit Eiern und Ketchup bewarfen vermutlich Kinder den Eingangsbereich des Rathauses. Zudem stellten Mitarbeiter der Stadt Sundern am Dienstagmorgen eine Delle in einem Dienstfahrzeug fest. Der Pkw stand in unmittelbarer Nähe zum Eingang. Zeugen konnten die Eierwerfer am Montag gegen 20 Uhr beobachten. Hierbei handelt es sich um einen etwa 12 bis 14-jährigen Jungen sowie ein gleichaltriges Mädchen. Der Junge hatte eine schlanke Statur. Er trug einen dunklen Jogginganzug sowie eine schwarze Coronamaske. Das Mädchen war ebenfalls schlank. Ihre blonden Haare waren zu einem Zopf gebunden. Sie trug eine helle Hose und ein dunkelblaues Oberteil. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

