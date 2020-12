Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorraddiebstähle

Meschede / SundernMeschede / Sundern (ots)

Zwei Diebstähle von Motorrädern wurden der Polizei in Meschede und Sundern gemeldet: In der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Täter in Meschede einen verschlossenen 50er-Roller auf der Straße "Auf dem Mühlenberg". An dem schwarzen Kleinkraftrad der Marke "Rex" war das Versicherungskennzeichen 961UUC angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen. In Sundern entwendeten unbekannte Diebe ein Leichtkraftrad auf der Hachener Staße. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr. Bei dem Krad handelt es sich um eine KTM 125 Duke (115) / KTM IS Duke mit dem Kennzeichen HSK-ML87. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell