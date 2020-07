Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch gegen 19:55 Uhr kam es zu einem Motorradunfall. Der 50-jährige Fahrer befuhr die L 682 in Richtung Holzen als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und stürzt. Der Fröndenberger verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

