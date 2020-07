Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen/Groß Escherde - Zeugenaufruf zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Groß Escherde - (lüe) Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter öffnen im Tatzeitraum von Sa. den 04.07.2020, ca. 18:00 Uhr bis So. den 05.07.2020, 04:59 Uhr gewaltsam den in der Stöckumer Straße in Groß Escherde aufgestellten Zigarettenautomaten. Der oder die Täter entwenden das darin befindliche Bargeld sowie die Zigaretten. Die Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tätern oder deren möglicherweise genutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

