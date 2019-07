Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall in der Flamke

Sundern (ots)

Eine 24-jährige Frau aus Kirchhundem wurde am heutigen Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 685 schwer verletzt. Um 09.10 Uhr fuhr die Autofahrerin vom Ochsenkopf kommend in Richtung Sundern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr rettete die junge Frau aus dem Auto. Mit schweren Verletzungen wurde sie in eine Unfallklinik geflogen. Aufgrund der Unfallaufnahme blieb die Landstraße zwischen Arnsberg und Sundern bis etwa 11 Uhr gesperrt.

