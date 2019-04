Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung durch drei Jugendliche

Schmallenberg (ots)

Zeugen konnten am Samstagabend drei Jugendliche weglaufen sehen. Gegen 22.20 Uhr war das Trio durch Bad Fredeburg gezogen. Hierbei beschädigten sie mehrere Gegenstände. An der Einmündung St.Georg-Straße/ Fußweg (Gässchen Richtung Minigolfplatz) rissen sie ein Wanderschild aus der Verankerung. Die Täter nahmen das Schild mit und gingen das Gässchen weiter in Richtung Leisterfeld. Am Johannes-Hummel-Weg schlugen sie vermutlich mit dem Schild mehrere Lampen kaputt und beschädigten zudem einen Holzschuppen. Zeugen konnten die Jugendlichen in Richtung Leisterfeld wegrennen sehen. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

