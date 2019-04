Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim am Holunderweg ein. Zwischen 20 Uhr bis 08 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Aus dem Gebäude entwendeten sie einen Fernseher, Bargeld und Zigaretten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen. Arnsberg: Zwischen dem 03. Und 12. April versuchten unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Sternhelle einzubrechen. Mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs versuchten die Einbrecher die Haustür aufzuhebeln. Die Tür hielt den Versuchen jedoch stand. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung. Arnsberg: Vermutlich mit einem Lieferfahrzeug transportierten unbekannte Täter ihre Beute am frühen Samstagmorgen auf der Jahnallee ab. Die Täter brachen zwischen 05 Uhr und 13 Uhr einen Kühlanhänger an einer Vereinshütte auf. Anschließend entwendeten sie 40 Kisten mit Leer- und Vollgut. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen. Arnsberg: In der Zeit zwischen dem 03. Und 12. April schlugen unbekannte Täter ein Fenster eines leerstehenden Einfamilienhauses auf der Straße "Auf dem Bruch" ein. Im Keller lösten sie mehrere Schrauben der Heizungsanlage. Möglicherweise hatten sie es auf das Metall abgesehen und wurden bei der Tatausübung gestört. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell