Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sexuelle Nötigung

Schmallenberg (ots)

Am Samstagabend (13.04.2019, 20:25 h) ging eine 25jährige Frau die Kirchstraße im Ortsteil Gleidorf entlang. Dort wurde sie von zwei Männer mit dem Wort "Sorry" angesprochen. Einer der Männer packte ihr an den Po, der andere hielt sie am Arm fest. Sie konnte sich aus dem Griff befreien und lief in die Schulstraße. Die beiden Täter ließen daraufhin von ihr ab und gingen die Kirchstraße hinab in Richtung B236. Die Geschädigte beschreibt die Männer als beide dunkelhäutig, ca. 30 bis 35 Jahre alt. Sie sprachen in einer ihr unverständlichen Sprache. Der größere der beiden trug eine Bluejeans und eine schwarze Jacke. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ. Hinweise / verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg (Tel. 02974 96940-0). (Kri)

