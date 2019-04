Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sattelzug von der Fahrbahn gerutscht

Winterberg (ots)

Am Samstagmorgen (13.04.2019, 06:53h) befuhr ein Sattelzug die B480 von Winterberg in Fahrtrichtung Niedersfeld. Zwischen dem Eschenberg-Lift und dem Ortseingang Niedersfeld geriet er ausgangs einer Rechtskurve bei Schneefall und schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Der Sattelauflieger knickte ein und schob den gesamten Sattelzug über den Gegenfahrstreifen hinweg in die Böschung. Durch die dort stehenden Bäume kommt der Sattelzug zum Stillstand. Der 52jährige Lkw-Fahrer aus Soest wird dabei verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein entgegenkommender Pkw musste dem rutschenden Sattelzug ausweichen und rutschte ebenfalls von der Fahrbahn ab in einen Graben. Der 69-jährige Pkw-Fahrer aus Winterberg blieb unverletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Für die Bergung des Sattelzuges musste die B480 zwischen 11:00 h und 14:00 h gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch das nahegelegene Gewerbegebiet umgeleitet. (Kri)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell