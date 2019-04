Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Arnsberg (ots)

Die Geschädigte stellte am Freitagmittag (12.04.2019) fest, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten, gewaltsam in das Einfamilienhaus an der Straße Sternhelle im Ortsteil Herdringen einzudringen. An der Haueingangstür wurden Hebelspuren festgestellt. Glücklicherweise hielt die Tür den Einbruchsversuchen stand. (Kri)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell