POL-KLE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Straelen (ots) - Am Freitag, 16.11.2018, gegen 17:25 Uhr, stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses auf dem Alten Venloer Weg fest, dass während ihrer Abwesenheit eingebrochen worden ist. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt, um ins Haus einzudringen. Sie entkamen unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Es wird gebeten, verdächtige Feststellungen im Bereich des Alten Venloer Weges, die seit Mittwoch, 03.11.2018, wahrgenommen wurden, an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell