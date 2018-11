Kevelaer (ots) - Am Freitag (16. November 2018) gegen 12.20 Uhr brach an der Maasstraße im Dachgeschoss eines Reihenhauses ein Feuer aus. Die Feuerwehr evakuierte Hausbewohner und Bewohner von Nachbarhäusern. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der obere Teil des Gebäudes wurde durch das Feuer stark beschädigt. Außerdem entstand an dem Haus und an einem Nachbargebäude Sachschaden durch das Löschwasser. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Feuerwehr hat gegen 13.25 Uhr den Brand unter Kontrolle gebracht. Die Nachlöscharbeiten dauern zur Zeit an. (ME)

