POL-KLE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Kevelaer (ots) - Durch das Einschlagen eines Glaselementes im Wintergarten drangen Unbekannte in der Nacht von Freitag, 16.11.2018, 19:30 Uhr auf Samstag, 17.11.2018, 03:00 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Eckstraße ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugenschaftliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell