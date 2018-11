Kleve (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag (16. November 2018), 6.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Bresserbergstraße ein Wohnmobil der Marke Fiat Capron EG/CF002 mit dem Kennzeichen KLE-AS403. Das ein Jahr alte Wohnmobil war in der Garagenauffahrt eines Einfamilienhauses geparkt.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

