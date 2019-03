Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Landkreis Celle - Betrügerische Gewinnversprechen am Telefon

Celle (ots)

Erst kürzlich verzeichnete die Polizei wieder eine altbekannte Betrugsmasche: Unbekannte Täter riefen bei Bürgern an und verkündeten, der Geschädigte habe eine hohe Geldsumme gewonnen. Zur Begleichung von angeblichen Notarkosten oder Steuern müssten nun zunächst mehrere hundert Euro bezahlt werden, ansonsten könne der "Gewinn" nicht ausgezahlt werden. Zum Glück fiel niemand auf den Trick herein, so dass es nicht zu Schäden kam. Die Polizei Celle warnt an dieser Stelle, keinesfalls auf Gewinnversprechen am Telefon hereinzufallen und niemals finanziell in Vorleistung zu gehen. Wählen Sie im Zweifelsfall den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell