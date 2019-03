Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Einbruch in Gartenhütte

Celle (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Verlauf der vergangenen zwei Wochen gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte auf einem Privatgrundstück im Karl-Gehrke-Weg. Sie entfernten ein Bügelschloss an der Hütte und stahlen neben einem Mähroboter mit Ladestation weiteres Elektrowerkzeug. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Tat wurde erst gestern (Montag, 04.03.2019) entdeckt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf unter 05145/97160 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell