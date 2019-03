Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - PKW gegen Baum - Insassen nur leicht verletzt

Celle (ots)

Richtig viel Glück hatten gestern Mittag (Sonntag, 03.03.2019) drei junge Männer in einem BMW. Der 19 Jahre alte Fahrzeugführer hatte kurz vor dem Lachte-Stadion in der Jarnser Straße auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen einen Baum am rechten Straßenrand geprallt. Die beiden 18 und 16 Jahre alten Insassen sowie der Fahrer verletzten sich zum Glück nur leicht. Am PKW entstand Totalschaden in vierstelliger Höhe.

