Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand eines Einfamilienhauses

Arnsberg (ots)

Am Freitagabend (22.03.2019) gegen 22:40 h löste ein Rauch-/Brandmelder in einem Einfamilienhaus am Schumachers Kopf Alarm aus. Bei der sofortigen Nachschau stellte ein Bewohner im Obergeschoß des Hauses ein Feuer fest. Die Bewohner verließen sofort das Haus und riefen die Feuerwehr. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein hoher Gebäude-/Sachschaden. Glücklicherweise konnten die drei Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Ermittlungen zur Brandursache sind durch die Kriminalpolizei eingeleitet. (Kri)

