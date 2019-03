Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Korrektur: Tatzeit in Sundern

Sundern: Am Donnerstag zwischen 00 Uhr und 7:45 Uhr sind Unbekannte in ein Fast-Food-Restaurant in der Straße "Schweinsohl" eingebrochen. Die Täter hebelten zwei Türen des Restaurants auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Die Einbrecher erbeuteten einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Marsberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 18:30 Uhr und Donnerstag 6:30 Uhr sind Unbekannte in einen Holzschuppen auf dem Gelände einer Maschinenfabrik in der Straße "Unterm Ohmberg" eingebrochen. Die Täter gruben sich unter einem Zaun durch, der das Gelände der Fabrik umschloss. Anschließend brachen sie die Tür eines Schuppens auf und entwendeten diverse Gegenstände.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

