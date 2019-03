Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Winterberg: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag einen Sparkasten aus einer Ausflugshütte an der Hildfelder Straße. Ohne einen Schaden zu verursachen drangen die Täter zwischen 20 Uhr bis 11 Uhr in die Hütte ein. Hier hatten sie es gezielt auf den Sparkasten abgesehen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung. Marsberg: Gleich mehrere Rasenmäher und Fräsen entwendeten Einbrecher aus einem ehemaligen Werkzeugladen an der Paulinenstraße. Zwischen dem 17. Februar und 17. März brachen die Täter die Dachverkleidung einer Lagerhalle auf. Zum Abtransport der Beute öffneten sie die Eingangstür und entwendeten etwa 20 Rasenmäher und drei Gartenfräsen. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen. Arnsberg: Am Sonntag gegen 22.30 Uhr hörte eine Anwohnerin der Rönkhauser Straße verdächtige Geräusche aus dem Keller. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, die Kellertür aufzuhebeln. In das Haus gelangten die Einbrecher nicht. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

